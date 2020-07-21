Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Shahjahanpur bölgesinde hava sıcaklığı nedeniyle evlerinin avlusunda uyuyan 7 kişilik bir ailenin 5 üyesi, bir maymun topluluğunun duvarı yıkmasıyla öldü.

ANNE VE 4 ÇOCUĞU ÖLDÜ

Kazada anne ve 4 çocuğunun öldüğü, 2 aile üyesinin ise tedavi gördüğü belirtildi. Yetkililerin aileye tazminat teklif ettiği açıklandı. Öte yandan 50 milyon maymuna ev sahipliği yapan Hindistan'da, maymun saldırılarının yanı sıra maymunlar nedeniyle meydana gelen kazalarda da her yıl onlarca kişi ölüyor.