Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Cagliari'den 2017 yılında bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye gelen Şilili futbolcu Mauricio Isla, yönetimle görüştüğünü ve biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

Isla konuyla ilgili, "Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim. Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazıyor, oraya, buraya gidecek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. Beklemek, idman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım" ifadelerini kullandı.

"NEREYE GİDECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Geleceğinin belirsiz olduğunu belirten Şilili defans, "Hangi takıma gideceğimi bilmiyorum, şu anda hiçbir bilgim yok. Sadece Boca Juniors ile konuştum, bana düşüncelerimi sordular, onun dışında bir şey bilmiyorum. Hayalim Universidad de Chile'de oynamak, annemin ve ailemin hayali de bu. Kalbimde açıkça bu var ancak gerçeği söylemek gerekirse, umarım hem Boca da, hem de Universidad de Chile'de oynayabilirim" dedi.