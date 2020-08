Matrix filmi konusu nedir? Matrix oyuncuları ve Matrix özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Matrix filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Matrix filmini izleyecek olanların merak ettiği Matrix konusu nedir, Matrix oyuncuları kimler ve Matrix özeti gibi konuları inceliyoruz.

MATRİX FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir 'hacker' dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların köleleridir. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.

MATRİX FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster

Slogan: In a world of 1s and 0s...are you a zero, or The One?

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 1999 (136 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Aralık 1999 Cuma

Senaryo: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Yapımcı Firma: Groucho II Film Partnership

Yapım Ülkesi: USA Australia

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Matrix