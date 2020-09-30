Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Safiye kimdir?

Ezgi Mola'nın canlandırdğı Safiye karakterinin hastalığı merak ediliyor. Takıntılı halleri, korkuları izleyiciyi şaşkına çeviren Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sinin obsesfi davranışları hastalığının, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olduğunu düşündürdü. Safiye'nin hastalığı nedir?

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE'NİN HASTALIĞI NEDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Madalyo'nun İçi kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rahatsızlığı ile dikkat çeken Safiye karakterinin takıntılı davranışları, hastalığının ne olduğu konusunda izleyiciyi meraklandırdı. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin hastalığının OKB yani obsesif kompulsif bozukluk olduğu ortaya çıktı.

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE KARAKTERİ KİMDİR?

Han'ın ablası ve kardeşlerin de en büyüğü olan Safiye, temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır. Diğer yandan en büyük korkusu da kardeşleri Han'ın bir gün onları bırakıp gideceği düşüncesidir. Bu nedenle saldırgan tutumuyla kardeşlerini de korkutur.