Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Gülben "Bir gün evlenip gideceğim buradan, kurtulacağım senden" sözleriyle Safiye'ye bağırıyor. İnci ise Han'dan kardeşleri hakkındaki gerçekleri anlatmasını istiyor.

"BABANI ÖLDÜRÜP DENİZE ATTIM"

Diğer yandan yıllardır görüşmediği babasının birde ortadan kaybolmasında eşi Han'dan şüphelenen İnci, işin peşine düşüyor. Han'ın gece eski arabasıyla gören İnci şok yaşıyor. İnci'nin "Demek gizlediğin şey buymuş" sözleri üzerine Han ise "Evet babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde" diyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde kardeşi Neriman'ı Ege ile birlikte gören Safiye çılgına döndü. Kardeşini, okul eşyaları, ilaçları ve kitaplarıyla birlikte zorla küvete sokan Safiye, hunharca Neriman'ı yıkamaya başladı. Korkunç manzarayı gören Gülben'in aklına ise benzer anları Safiye'ye yaşatan annesi geldi. Gülben ilk defa ablası Safiye'ye karşı koyarak kardeşini küvet işkencesinden kurtardı.

Masumlar Apartmanı'nın finalinde ise alzheimer olan Hikmet'i bulan İnci onunla birlikte evlerine gitti. Hikmet, İnci'yi eşi sanmaya başladı. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşadı.