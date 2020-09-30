Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Gülben kim?

Masumlar Apartmanı Gülben'i olarak bilinen Zeynep Dizdar, başarılı oyunculuğu ile izleyenden tam not aldı. Ablası ve annesinden ona miras kalmış gibi duran obsesif halleriyle dizi takipçilerinin sevgisini kazanan Gülben karakteri hakkında ayrıntıları derledik. Masumlar Apartmanı Gülben hastalığı nedir?

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN'İN HASTALIĞI NEDİR?

Zeynep Dizdar'ın hayat verdiği Gülben karakteri, çekingen davranışlarıyla ilgi odağı oldu. Han'ın kardeşlerinden Gülben'in hastalığının obsesif bozukluk olduğu düşünülse de, ablası Safiye gibi aşırı obsesif tutum sergilemediği de gözlerden kaçmıyor. Diğer yandan Gülben'in sık sık altına kaçırması da, genellikle obsesif favranış sergileyen annelerin çocuklarında görülen bir davranış şekli olarak biliniyor. Altına kaçırma durumu, aşırı temizlik durumuna çocuğu verdiği tepkidir ve bilinçdışı davranış olarak yansır.

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİM?

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır. Ablası Safiye'nin baskıları, sert tutumları karşısında sessizliğini koruyan Gülben, Han-Safiye çatışması arasında kalan kardeştir.