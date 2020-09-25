Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 2. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölümü hangi gün?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve gündemden düşmeyen Masumlar Apartmanı 3. Bölüm fragmanı haberimizde yer almaktadır. Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola,

Birkan Sokullu,

Farah Zeynep Abdullah,

Merve Dizdar

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!