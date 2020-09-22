Masumlar Apartmanı 2. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, hangi kanalda?

Yeni dizi Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Masumlar Apartmanı 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 2. bölüm kesintisiz izle!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Masumlar Apartmanı

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir.

İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 2. Bölüm 20.00'de başlayacak.

MASUMLAR APARTMANI 1. BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartman 3. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı yeni bölümden görüntüler: