Masterchef yemekleri! En güzel Soğan Dolması nasıl yapılır? Soğan Dolması için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020'de 10 Ekim Cumartesi bugün Soğan Dolması yapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI İÇİN MALZEMLER

• 5 adet kuru soğan

• 3 su bardağı su (haşlamak için)

• 1 çay kaşığı tuz (haşlama suyuna)

İç malzemesi:

• 1 su bardağı pirinç

• 1 kuru soğan

• 1 tutam maydanoz

• 1 adet domates

• 1 yemek kaşığı salça

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı kekik

• 1 çay kaşığı pul biber

• 1 tablet Knorr tavuk bulyon

Üzeri için:

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 su bardağı sıcak su (kontrol edilip sonradan da sıcak su ilavesi yapılacak suyunu çektikce)

YAPILIŞI

1. Soğanların kabuklarını soyup bıçakla diklemesine bir yarısından keselim.

2. Bir çay kaşığı tuz eklediğimiz suya bırakalım.15-20 dk soğanlar yumuşayana kadar haşlayalım.

3. Haşlanan soğanları süzüp yapraklarına ayıralım.

4. İç harcı için; 1 su bardağı yıkanıp süzülmüş pirinç, küçük küçük doğranmış soğan, domates ve maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 1 er çay kaşığı kekik ve pul biber (karabiber de ekleyebilirsiniz), 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tablet Knorr bulyonu da rendeleyerek karışıma dahil edelim. Bulyonla dolmalarımız çok daha lezzetli bir hale gelecektir. Güzelce karıştıralım.

5. Yapraklarına ayırdığımız soğanların bir ucuna iç harcından koyup rulo şeklinde diğer ucuna kadar saralım.

6. Uygun bir tencereye dizelim.

7. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim.

8. Üzerine küçük bir kapak ya da tabak kapatalım (dağılmamaları için). Yüksek ateşe koyalım. Kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp pişmeye bırakalım. Sık sık kontrol edelim. Gerekirse sıcak su ilavesi yapalım.

9. İyice piştikten sonra altını kapatıp 10-15 dk dinlendirelim.

10. Üzeri için tereyağı ve salça kızdırabilirsiniz.