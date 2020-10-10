Masterchef yemekleri! En güzel Peynirli Sıkma nasıl yapılır? Peynirli Sıkma için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020'de 10 Ekim Cumartesi bugün Peynirli Sıkma yapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

PEYNİRLİ SIKMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

450 gram un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

250 ml. su (1+1/4 su bardağı)

İç Harcı İçin:

250 gram lor peyniri

1 adet kuru soğan( yemeklik doğranmış)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı

PEYNİRLİ SIKMA TARİFİ

Sıkmanın hamurunu hazırlamak için bir yoğurma kabında hamur için olan tüm malzemeleri birleştirin ve yoğurun.

Kıvama gelen hamurun üzerini streç film ile kapatıp 15 dakika dinlendirin.

Bir tavada yemeklik doğranmış soğanları 1/2 çay bardağı sıvı yağ ile kavurun ve kavrulduktan sonra peyniri de ekleyerek karıştırın.

Tuz, pul biber ve karabiberini de ekledikten sonra ocaktan alın.

Dinlenen hamurdan 10 eşit parça çıkarın ve bezeler oluşturun.

Unlanmış tezgahta bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açın.

Isıttığınız tavaya açtığınız hamurlardan birini yerleştirin ve çok kabarmaması için çatal ile birkaç adet delik açın ve hamuruarkalı önlü pişirin.

Pişirdiğiniz hamura sıcakken tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan koyup sıkı sıkı sarın ve servis edin.