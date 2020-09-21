MasterChef yemekleri! En güzel Mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mıhlama aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mıhlama tarifi nasıl yapılır? Mıhlama nedir? Mıhlama nasıl yapılır, Mıhlama yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek Mıhlama yapıldı, evde klasik Mıhlama yapıldı! İşte en güzel Mıhlama tarifi!

MIHLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

- 2 tepeleme kaşığı tereyağı

- 3 yada 5 tepeleme kaşığı mısır unu

- Tuz

- 1 bardak doğranmış kaşar peyniri (İsteğinize göre daha az yada fazla olabilir)

- Kaynar su

MIHLAMA NASIL YAPILIR?

- Tereyağını eritin ve mısır unu ilave edin. Burada önemli olan mısır unu, irmik gibi iri çekim olursa daha iyi lezzet alabilirsiniz.

- Mısır ununun kokusu çıkıp, hafif rengi dönene kadar kavurun.

- Yavaş yavaş içerisine kaynar su ilave edin ve sürekli karıştırın.

- Karıştırdıkça gerekli görürseniz su ilave edin.

- Boza gibi daha akışkan bir hal alana kadar su ilave etmeniz gerekiyor.

- Kıvamını isteğinize göre ayarlayın fakat akışkan hali en ideal olanıdır.

- Daha sonra tuz ilave edilip karıştırın.

- Altını kısarak, üstüne yağları çıkana kadar pişirmeye devam edin.

- Bu noktada mıhlamanın her yerinin göz göz kaynamış olması gerekir.

- Son olarak kaşarlar her yerine denk gelecek şekilde ekleyin fakat hiç karıştırmayın.

- Kaşarları eriyip, yağı üste çıktığında ocağın altını kapatın.

ALTERNATİF MIHLAMA TARİFİ! MIHLAMA NASIL YAPILIR?

Mıhlama Tarifi için gerekli malzemeler:1 Çay Bardağı Mısır Unu, 2 Yemek Kaşığı Tereyağı, 1.5 Su Bardağı Su

MIHLAMA HAZIRLANIŞI

Tavada erittiğimiz tereyağının suyu ekleyin, üzerine mısır ununu dökerek hızlıca karıştırın. Kaynadıktan sonra üzerine küçük küçük parçalara ayırdığımız peynirleri dökerek peynirler eriyene kadar karıştırın. Afiyet olsun.