MasterChef yemekleri! En güzel Kadayıflı karides tarifi! Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides nedir?

Deniz ürünü yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Kadayıflı karides aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kadayıflı karides tarifi nasıl yapılır? Kadayıflı karides nedir? Kadayıflı karides nasıl yapılır, Kadayıflı karides yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Kadayıflı karides tarifi!

EN GÜZEL KADAYIFLI KARİDES TARİFİ

Malzemeler:

100 ml zeytinyağı

3 diş sarımsak

125 ml beyaz özel içecek

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

50 ml soya sosu

500gr kabukları ayıklanmış ama kuyrukları bırakılmış karides

250 gr tel kadayıfı

Marine için sos

KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını, soya sosunu, özel içecek, sarımsağı, pul biberi karıştırıp karidesleri bunda en az 3 saat marine edin. Çiğ tel kadayıfını tek tek karideslerin etrafına sarın. Yağlı fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında kadayıflar kızarana dek 30-45 dakika pişirin.