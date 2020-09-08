MasterChef yemekleri! En güzel Etli pazı sarması tarifi! Etli pazı sarması nasıl yapılır? Etli pazı sarması nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Etli pazı sarması aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Etli pazı sarması tarifi nasıl yapılır? Etli pazı sarması nedir? Etli pazı sarması nasıl yapılır, Etli pazı sarması yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Etli pazı sarması tarifi!

EN GÜZEL ETLİ PAZI SARMASI TARİFİ

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kaynar su, sirke, 2 demet pazı, 500 gram kıyma, 1 adet orta boy soğan, 4-5 diş sarımsak, 1 çay bardağı kadar sıvı yağ, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı pilavlık bulgur, yarım demet maydanoz,

ETLİ PAZI SARMA YAPILIŞI

Yemeklik olacak şekilde soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Maydanozları kıyıp soğan, sarımsak, kıyma, maydanoz, sıvı yap, biber salçası, bulgur tuz, kırmızı toz biber, kimyonu derin bir kaseye alın. Malzemeleri elinizle yoğurun. Tencereye suyu koyup, bir miktar da sirke koyarak kaynamaya bırakın. Başka bir kapta da soğuk suyu hazır tutun

Temizleyip ayıkladığınız pazıları 3-5 saniye kaynar uda bekletip çıkarın. Yarı haşlanmış pazı yapraklarının damarlarını temizleyip soğuk suya alın. Yarı haşlanmış gibi olan pazı yapraklarının saplarını ve kalın damarlarını da temizledikten sonra sarma işlemine geçebilirsiniz.

Sarma işlemi bittikten sonra, tencerenin dip bölümüne saplarını üstüne de dolmaları yerleştirin Ayrı bir kapta yarım çay bardağı zeytinyağını kızdırdıktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçasını koyun ve tuz, karabiber de ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.

Üstüne sıcak su ilave edip karıştırıp ocakta alın. Dolmaların üzerine küçük kapak koyup ekleyin ve kapağı kapatıp osu boşaltın. Kısık ateşte 45 pişirin. Afiyet olsun.