MasterChef yemekleri! En güzel Arnavut ciğeri tarifi! Arnavut ciğeri tarifi nasıl yapılır?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Arnavut ciğeri aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Arnavut ciğeri tarifi nasıl yapılır? Arnavut ciğeri nedir? Arnavut ciğeri nasıl yapılır, Arnavut ciğeri yapılırken nelere dikkat edilir?

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

2 su bardak ayçiçeği yağı

Maydanoz

Soğan

600 gr kuzu ciğeri

Yaklaşık 2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı un

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Ciğerlerin zarını çıkarttıktan sonra kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. Kanı süzülmesi için bekleyin. Ciğerleri unladıktan sonra kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dilerseniz unlamayı karabiber ve tuz karışımıyla yapabilirsiniz. Arzuya göre toz kırmızıbiber katabilirsiniz. Kızartma esnasında mümkünse zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kızarttığınız ciğerleri kapağı kapalı bir kapta bekletin. Kırmızı soğanı incecik doğradıktan sonra sumak ve kıyılmış maydanozla harmanlayın. Kimyon ilave ettiğiniz Arnavut ciğerini soğan salatası eşliğinde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun.