Masterchef yemekleri! En güzel Adana Kebap nasıl yapılır? Adana Kebap için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020'de 10 Ekim Cumartesi bugün Adana Kebap yapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

ADANA KEBAP TARİFİ MALZEMELERİ

500 gr Kıyma

3 tepeleme yemek kaşığı pul biber

Tuz

150 gr kuyruk yağı

ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

Öncelikle sinir, zar, yağ ve damarlarından ayrılan koyun etini, kuyruk yağı ile buzdolabında bir gün dinlendiriyoruz. Kuyruk yağının et ile beraber dinlenmesi kebap etinin gevşek olmaması için önemli bir aşama. Kuyruk yağı ve eti zırh denilen bıçak yardımıyla ayrı yerlerde küçük parçalara bölüyoruz. Eşit miktarda etin üzerine yayılan kuyruk yağı baharatlar ile harmanlanarak zırh bıçağı yardımıyla iyice kıyıyoruz. Bu karışımı iyice yoğurduktan sonra tekrar zırh bıçağı yardımıyla iyice kıyıyoruz. Malzemelerin iyice karışması da bu kebabın yapımında oldukça önemli. İyice yoğurulan ve "bıçak kıyma" adını alan malzemeleri buzdolabında 1-2 saat dinlendiriyoruz.

Adana kebap için özel olarak 0,5 cm kalınlığında 3 cm genişliğinde ve 90-120 cm uzunluğunda şişler kullanıyoruz. Bıçak kıymaların şişlere dizilmesine saplama adı verilir. Saplama işlemini yapmaya başlarken kıymanın yapışması için çok az elimizi ıslatıyoruz ve fazla suyun elde kalmamasına dikkat ediyoruz. Fazla su etin haşlanmasına ve tadının bozulmasına neden olur.

Adana kebabın pişireceğimiz mangalın çok derin olmasına ve kömür iyice yanmış hatta üzeri hafif kül bağlamış olmasına dikkat ediyoruz. Mangal için meşe kömürü kullanırsak daha iyi olur. Kebabı mangalda çok ağır ateşte sık sık çevrilerek rengi çiğ et renginden kahverengine dönünceye kadar pişiriyoruz. Şişte toplanan yağı ekmeklerin arasına alıp hem ekmeği lezzetlendiriyoruz hem de yağın kömüre damlamasını engelliyoruz. Ekmekleri etlerin pişmesine yakın şişlerin üzerinde ısıttıktan sonra kebabı birlikte servis ediyoruz.

ADANA KEBAP PÜF NOKTASI

Adana harcını, şişlere dizerken elinize yapışmaması için elinizi ıslatarak dizebilirsiniz. Yassı şişlerle beraber ince şişlere yuvarlak olarak kaplayacağınız adananın pişerken asla dağılmadığını ve içinin sulu kaldığını göreceksiniz.

Zırhta çekilen kıymanın suyu, aroması içinde kalacağı için yapacağınız adana kebabına, yemeğe, lahmacuna ayrı bir aroma ayrı bir lezzet katacaktır.

Gerçek adana kebap tarifinde 80% kuzu but, 20% kuyruk yağı olmalıdır.