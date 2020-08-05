MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin bugün ekrana gelecek olan 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Gergin haliyle tanınan şef Mehmet Yalçınkaya, yemek tadımı yaparken kendisine sürekli bahane bulap yarışmacıya sert çıktı.

"HEMEN DIŞARI ÇIK"

MasterChef'te 16 yarışmacının belirleneceği final turu elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan yarışmaya Mehmet Şef ve Furkan arasındaki diyalog damga vurdu. Yarışmanın ilk gününden bu yana Furkan ile yıldızı bir türlü barışmayan Mehmet Şef, genç aşçı adayının kendisine verdiği cevapla çılgına döndü. Yarışmacıya sinirlenen şef, "2 dakikada bir mazeret sunuyorsun. Dışarı çık! Hemen dışarı çık!" diyerek Furkan'ı stüdyodan kovdu.

ANA KADROYA GİRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümde 16 kişilik ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İlk etapta çökertme kebabı yapan yarışmacılardan 6 kişi final etabına kaldı. İkinci etapta yumurta kullanarak yaratıcı bir yemek yapan Duygu, Serhat Doğramacı'nın ardından ana kadroya geçmeyi hak eden ikinci kişi oldu.