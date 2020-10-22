MasterChef tar ve kek tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli tart ve kek tarifi! Çilekli tart tarifi! Kabaran kek tarifi!

En lezzetli kek tarifi nasıl yapılır? MasterChef 5 çayı tarifleri nelerdir? En pratik, kolay ve lezzetli 5 çayı tarifleri nasıl yapılır?

MASTERCHEF TART VE KEK TARİFİ!

ÇİLEKLİ TART TARİFİ!

Malzemeler;

Tart hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı

175 gram soğuk tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı soğuk su

1/4 çay kaşığı tuz

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

1/2 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet çubuk vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

500 gram çilek

KEK TARİFİ!

Yapımı için malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Arzuya göre limon kabuğu ya da ceviz taneleri

KEK TARİFİ!

Malzemeler;

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Arzuya göre limon kabuğu ya da ceviz taneleri

Yapılışı;

Yumurtaları ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın.

Süt, yağ ve rendelenmiş limon kabuğunu ya da cevizi de ekledikten sonra çırpma işlemine bir süre daha devam edin.

Sonraki aşamada un, kabartma tozu ve vanilyayı hazırladığınız karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri mikserle karıştırmaya devam edin. Kek kalıbı ya da tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayın.

Hazırladığınız harcı dökün ve üzerini bir spatula yardımı ile düzleştirin.

Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Son olarak kekinizi dinlendirdikten sonra damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz.