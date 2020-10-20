MasterChef dana eti yemekleri nelerdir? Dana eti yemekleri: Hünkar beğendi, Ali nazik, güveçte sebzeli köfte

MasterChef yarışmasında bugün dana eti ile hazırlanan yemekler ön planda olacak. MasterChefdana eti yemekleri nelerdir? Dana eti yemekleri: Hünkar beğendi, Ali nazik, güveçte sebzeli köfte

ALİ NAZİK KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

400 gram süzme yoğurt

3-4 adet kemer patlıcan

Tuz

2-3 diş sarımsak

Diğer Malzemeler;

500 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı domates sosu (isteyen 1 yemek kaşığı salça kullanabilir)

Yapılışı;

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin.

İnce ince doğrayın.

Soğuduktan sonra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla beraber iyice karıştırın.

Tuzunu ayarlayın.

Diğer taraftan etleri yıkayıp, suyunu süzdürün.

Pişirme kabına alarak kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde etlerin bırakmış olduğu suyu çekmesini bekleyin.

Daha sonra tereyağını ilave edin.

Tuz hariç, baharatları ve domates sosunu ilave edin.

Mutlaka sıcak su ekleyin. Çok sulu olmayacak, sadece koyu kıvamlı bir sosumuz olacak.

Etlerin pişme süresi uzarsa, sık sık kontrol edip gerekirse tencerenin dibi tutmaması için az az sıcak su ilave edebilirsiniz.

Pişen etlere, son olarak tuzu ilave edin ve ocaktan alın.

Servis tabağına önce patlıcanlı harç, üzerine ise etleri koyun.

İsteğe göre süsleyerek, servis edebilirsiniz.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ!

Beğendi için malzemeler;

2 adet patlıcan

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı kaşar rendesi

Sosu için

200 gram dana eti

1 domates rendesi

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz ,karabiber, pul biber, kekik

Yapılışı;

Patlıcanları közleyip soyalım, tencereye yağı alıp eritelim.

Unu kavuralım, sütü ekleyip hızlıca karıştırıp patlıcan ve kaşar tuz ekleyip altını kapatalım.

Ayrı bir tencerede eti suyunu çekene kadar pişirelim.

Üzerine tereyağı ekleyelim.

Biberleri ve soğanı katıp kavuralım domatesi baharatları salçayı ve suyu katıp kıvam alacak kadar pişirelim.

Ardından servis tabağına beğeniyi üzerine de sosu döküp yiyelim