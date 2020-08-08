MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Ayyüce, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Ayyüce hakkında MasterChef Ayyüce kimdir, MasterChef Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir?

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Kaç yaşında: 24

Nereli: Sakarya

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık dört yıldır aşçılık yaptığını söyledi. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirtti. Onu daha iyi, daha ileriye taşıyabileceklerini düşündüğü için MasterChef'e katılmaya karar vermiş.

MasterChef Ayyüce Kamit