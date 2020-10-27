MasterChef acılı bulgur pilavı nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik bulgur pilavı nasıl yapılır?

MasterChef yarışmasında yapılan ve büyük ilgi gören acılı bulgur pilavı tarifini haberimizde bulabilirsiniz. En lezzetli ve kolay acılı bulgur pilavı haberimizde.

MASTERCHEF ACILI BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 su bardağı pilavlık bulgur

3 adet sivri biber

1 adet soğan

1 adet domates

1 çay kaşığı pul biber

Yarım kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 kaşık tereyağ

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı;

Soğanımızı doğrayıp pilavlık tenceremiz de sıvı yağ ile birlikte pembeleştiriyoruz. Daha sonra küçük küçük doğramış olduğumuz biberlerimizi de ekleyip bir süre daha kavuruyoruz. Salçamızı da ekleyip erittikten sonra doğranmış domatesimizi de ekliyoruz. Domates kendini salınca pul biberi ve tuzu da ekleyip güzelce harmanlıyoruz. Öte yandan bulgurlarımızı iyice yıkadıktan sonra suyunu süzüp tenceremize alıyoruz. Tereyağını da ekleyip güzelce kavurduktan sonra bulgur ile eşit hizaya gelecek kadar suyunu da ekleyip pişmeye bırakıyoruz.