Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşan İngiltere'nin iki genç yıldızı Mason Greenwood ve Phil Foden, takımın kamp yaptığı otele iki kadın çağırarak corona virüsü önlemlerini çiğnemişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından iki futbolcu da İngiltere'nin Danimarka ile yapacağı maçın kadrosundan çıkarılmıştı.

Yaşanan olay sonrası İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İzlanda maçında ilk kez Milli Takım forması giyen iki yıldız hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Koronavirüs nedeniyle kamp yapılan otele giriş-çıkışın yasak olmasına rağmen bu kuralı çiğneyen iki futbolcuya, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle İzlanda polisi de 1360'ar pound para cezası kesmişti. Gecede Greenwood ve Foden'ın kaldıkları otel odasına giden kadınlardan biri olan 20 yaşındaki İzlandalı model Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, iki yıldızın Milli Takım'dan kovulmayı hak edecek bir hareket yapmadıklarını söyledi.

"KARANTİNADA OLDUKLARINDAN HABERİM YOKTU"

Yaşananları sosyal medya hesabından anlatan Nadia, Greenwood ile İzlanda'ya gelmeden önce de konuştuklarını, ancak 18 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da oynadığından haberi olmadığını söyledi. 19 yaşındaki kuzeni Lara Clausen ile birlikte otel odasına gittiklerini belirten Nadia, ne Greenwood'un ne de Foden'ın futbolcu olduklarından haberleri olmadığını iddia etti.

Nadia, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben medyaya hiçbir şey sızdırmadım. O fotoğrafları ve videoyu da ben çekmedim. Onların karantinada olduklarından haberim yoktu" dedi.

"BU YAŞANANLARI HAK ETMEDİLER"

Açıklamasına Greenwood ve Foden'ı savunarak devam eden Nadia "Bence bu yaşananları hak etmediler. Onlar harika insanlar ve çok iyi futbolcular… Yaşananların bu noktaya geleceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Tekrarlıyorum; ben hiçbir şekilde medyaya bir şey sızdırmadım. Bunu asla yapmam" ifadelerini kullandı.

"BİLSEYDİK ASLA O OTEL ODASINA GİTMEZDİK"

Nadia'nın sosyal medyada yaptığı bu paylaşımdan önce Daily Mail'e konuşan iki genç kadın, Greenwood ve Foden'ın birer centilmen olduklarını ve iki yıldızın karantinada olduklarından haberleri olmadıklarını savunmuşlardı.

Nadia, Daily Mail'e yaptığı açıklamada "Yaşananlar için üzgünüm. Onları asla böyle bir duruma sokmak istemezdik. Karantinada olduklarından gerçekten bilmiyorduk. Eğer bilseydik asla o otel odasına gitmezdik. Phil'in de kim olduğundan haberimiz yoktu. Hatta kendisine ne iş yaptığını bile sormuştuk. Futbolla pek ilgili değilim. Neredeyse hiç futbol izlemiyorum. Mason'ın da Manchester United'da oynayan bir futbolcu olduğundan haberimiz yoktu" demişti.

"ÇOK İYİ İNSANLARDI"

İki isimle olaydan sonra görüşmediklerini de sözlerine ekleyen Nadia "Onları rahatsız etmek istemedik. Şu anda büyük bir sıkıntı ile uğraşıyorlar. Onlar da bizimle tekrar iletişime geçmedi. Gerçekten çok iyi insanlardı" açıklamasını yapmıştı.

Lara ise Greenwood ve Foden'ın genç olduklarını, bu nedenle aptalca bir hata yaptıklarını, herkesin gençken bu tip hatalar yapabileceğini söylemişti.

(Sözcü)