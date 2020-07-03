Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden 71 yaşındaki Kadir İnanır, önceki gün Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yakın dostlarıyla yemek yiyen İnanır, geçtiğimiz günlerde maskesiz görüntülenmesiyle ilgili de konuştu.

"MASKE TAKMADIM DİYE LİNÇ EDİLDİM"

Sözcü'de yer alan habere göre: Evine gitmek üzere aracını bekleyen İnanır, bu esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz hafta maskesiz yakalandığı için sosyal medyada linç edildiğini ama tedbirlere harfiyen uyduğunu söyleyen İnanır, "Bir restorandan çıkmıştık, maske elimde kapıdan çıkınca takarım diye düşünüyordum, bir baktım gazeteciler patır patır çekiyor. Takmaya fırsatım olmadı, yanlış anlaşıldım" dedi.

"BİZLER KURALLARA UYALIM Kİ BİZİ ÖRNEK ALSINLAR"

Özellikle göz önünde olan sanatçıların tedbirlere uyma konusunda daha dikkatli olması gerektiğinden bahseden usta oyuncu, "Bizi insanlar takip ediyor, örnek alıyor. Bizler kurallara uyacağız ki onlarda örnek alsın" ifadelerini kullandı.