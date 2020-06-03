Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
İstanbul Kadıköy'de yarım saat boyunca kavga eden iki martıyı karganın ayırması ilginç görüntülere neden oldu. O anlar kamerayla görüntülendi.
03.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:25
Kadıköy'de çimenlik alanda kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu. Kavga eden martıları karga ayırmaya çalıştı. O anlar ise görenleri gülümsetti.
YARIM SAAT SÜREN KAVGAYI MARTI AYIRDI
Yaklaşık yarım saat boyunca nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga eden martıları, karganın ayırması üzerine kavga sona erdi. Karganın ayırması üzerine martılar alandan uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.