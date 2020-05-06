Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus Futbol Kulübü, Paulo Dybala'nın koronavirüs test sonucu hakkında resmi siteden bir açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Paulo Dybala'ya yapılan koronavirüs test sonucu belli oldu. Oyuncumuzun koronavirüs test sonucu negatif çıktı. Dybala artık karantinaya tabii değildir" ifadeleri kullanıldı.

Tamamen iyileşen ve sağlığına kavuşan Dybala'nın yakında antrenmanlara başlaması bekleniyor.

"SONUNDA İYİLEŞTİM"

Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından koronavirüsü yenmesiyle alakalı, "İnsanlar haftalardır konuşuyorlardı... Sonunda iyileştiğimi doğrulayabilirim. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın" paylaşımında bulundu.

MART AYINDA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Paulo Dybala'nın mart ayında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.