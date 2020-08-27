Mars Ulusal Marşı nedir? Mars Ulusal Marşı sözleri!

Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society'nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı. Sosyal medyada yankı uyandıran gelişme sonrası Mars Ulusal Marşı nedir ve Mars Ulusal Marşı sözleri konuları araştırıldı.

MARS ULUSAL MARŞI SÖZLERİ

Opera sanatçısı Oscar Castellino, MarsSociety'nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı.

Mars Ulusal Marşı sözleri:

"Hayal etmeye cesaret edin, çabalamaya cesaret edin. Bu çölü canlandırın"sözlerinin yer aldığı marşı hazırlayan sanatçı marşın yüzlerce yıl boyunca söylenmesini ve geleceğin insanlarına ilham ve umut vermesini istiyor.