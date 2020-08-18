Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks & Spencer'in 7 bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı koşullar nedeniyle gelecek üç ay içerisinde toplam 7 bin kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi.

MAĞAZA SATIŞLARI DİP YAPTI

Marks & Spencer'ininternet üzerinde satışlarının iyi gitmesine rağmen mağaza satışları 2019 yılındaki seviyesinin çok altında kaldı. Mağazaların yeniden açıldığı 15 Haziran tarihinden bu yana şirketin mağaza satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 azaldı. Son 13 haftalık dönemde şirketin toplam geliri ise yüzde 38,5 azaldı.

İNTERNET SATIŞLARI PATLADI

Şirketin internet üzerinden satışları artarken bu yılın başından bu yana 1,9 milyon yeni internet müşterisi kazanıldı. Şirket halihazırda toplam 40 bin kişiye istihdam sağlıyor.