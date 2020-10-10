Markieff Morris son topu LeBron'a atmadı, Lakers şampiyonluğunu erteledi

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında final serisi heyecanı 6. maça taşındı. AdventHealth Arena'da oynanan serinin 5. maçı kıran kırana bir çekişmeye sahne oldu.

Özellikle son çeyreği müthiş bir kapışmaya sahne olan mücadeleyi Miami Heat 111-108 kazanarak seride durumu 3-2'ye getirdi.

LEBRON'IN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSI YETMEDİ

Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat'e galibiyeti getiren performansın baş aktörü Jimmy Butler oldu. 35 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle yıldızlaşan Butler'i 26 sayıyla Duncan Robinson izledi.

Los Angeles Lakers şampiyonluk yüzüğü kovalayan LeBron James'in olağanüstü çabası galibiyete yetmedi. Karşılaşmayı 40 sayı, 13 ribaund ve 7 asitle tamamlayan James'e 28 sayı, 12 ribaund ve 3 asist ile Anthony Davis eşlik etti.

İlk çeyrek 25-24 önde tamamlayan Miami Heat, soyunma odasına da 60-56'lık üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte de rakibine 28-26 üstünlük kuran Erik Spoelstra ve öğrencileri, son çeyrekte 88-82'lik avantajla girdi.

9.2 SANİYE KALA BOŞ 3'LÜK KAÇTI

Şampiyonluk için son çeyrekte LeBron önderliğiyle vites yükselten Los Angeles Lakers'a 26-23'lük üstünlük yetmedi. Son bölümde şampiyonluk için önemli bir hücum fırsatı yakalayan Lakers topu iyi kullanamayınca seri 6. maça taşındı.

10 yıl aradan sonra finale çıkan Los Angeles Lakers, 5'inci maçta işi bitirip şampiyonluğa ulaşmaya çok yaklaşmıştı. Son çeyrekte bitime 9.2 saniye kala tek sayı farkla geride olan Los Angeles Lakers'ta Danny Green çok müsait pozisyonda 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı atışta isabet sağlayamadı.

Bu 3 sayı denemesinin ribaundunu alan Markieff Morris ise bitime 4.3 saniye kala topu müsait durumda olan LeBron James'e vermek yerine kimsenin anlam veremediği bir aksiyon denedi. Doğrudan dışarıya giden o hücumda eli boş dönen Lakers pozisyonun hemen ardından maçı verdi.

Son Miami hücumunda iki serbest atış kullanan çaylak Tyler Herro, skoru belirleyerek çekişmeyi 6. maça taşıdı.

AYNISINI 2 YIL ÖNCE YAŞADI

Benzer bir durumu 2017-18 finallerinde de yaşayan LeBron James o dönem Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors'a konuk olduğu maçta galibiyete çok yaklaşmıştı.

Bitime 4.7 saniye kala serbest atış çizgisine gelen George Hill, ilk atışıyla skoru eşitlemiş ve ikinci atışında ise sayı bulamamıştı. JR Smith ribaundu alarak Cleveland Cavaliers'ın eline dev bir şans daha getirmişti.

Ancak skorun 107-107 olduğunu unutup takımını öne sanan JR Smith, müsait pozisyonda skor üretmek yerine topla birlikte yarı sahaya doğru geri koşarak tarihi fırsatı tepmişti. LeBron James'in takım arkadaşının bu unutulmaz oyununa verdiği tepki viral olmuştu.