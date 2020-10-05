Maria ve Mustafa yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ve Mustafa 6. bölüm fragmanı izle! Maria ve Mustafa son bölümde neler oldu?

Yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı romantik, dram tüeündeki Türktelevizyon dizisi. Maria ve Mustafa oyuncuları kimlerdir? Maria ve Mustafa 6. bölüm fragmanı izle!

MARİA VE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? MARİA VE MUSTAFA 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria başlarına gelenlerden dolayı kendisini suçlar. Mustafa bir bebeği olacağını öğrenir. Feiha gizlice aldığı bu kararı Kudret'e söyler. Kudret Maria'nın konağa yerleşmesini önerir. Maria ve Mustafa'yı öldürmeye çalışan Galip'le Gonca karşılaşırlar. Mustafa'nın verdiği önemli bir karar ortaya çıkınca herkes büyük bir şoke olur.

MARİA VE MUSTAFA 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MARİA VE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Jessica May,

Hilmi Cem İntepe,

Tamer Levent,

Atalan,

Ezgi Çelik,

Haki Biçici,

Zeynep Gülmez,

Hülya Gülşen,

Tuğba Tutuğ

MARİA VE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU

Kolombiya'da Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailelerinden Mustafa ile aşk yaşamaktadır. Maraia ile Mustafa'nın aşkının zorluklarını, imkansızlıklarını ve yaşadıkları gerilimi anlatmaktadır.