Maria ile Mustafa yeni bölüm izleme linki! Maria ile Mustafa 4. bölüm tek parça izle! Maria ile Mustafa son bölüm de neler oldu? Maria ile Mustafa 5

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MARİA İLE MUSTAFA KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken bir bebekleri olacağını öğrenen Mustafa, mutlu olmaları için zor bir karar verir. Feriha gizlice öğrendiği bu kararı Kudret'e yetiştirir. Mustafa'nın verdiği kararı öğrenen Kudret, Maria'yı da alıp konağa yerleşmesini önerir. Nadire ile Nihat, bu defa Nisan ve Rüzgar yüzünden karşı karşıya gelmek zorunda kalırlar! Diğer yandan Gonca, Maria ile Mustafa'yı öldürmeye çalışan Galip'le yüzleşir. Mustafa'nın Maria için kızını boşayacağını öğrenen Haşmet harekete geçer. Mustafa'nın verdiği önemli karar ortaya çıkınca, başta Gonca olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar!

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maria ile Mustafa 20.00'de başlayacak.

MARİA İLE MUSTAFA 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ