Maria ile Mustafa 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa 7. bölüm canlı izle! Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları kimler?

Yeni dizi Maria ile Mustafa ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Maria ile Mustafa 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa 7. bölüm kesintisiz izle!

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maria'nın, Melek'in babasının Candemirlerden olmadığını öğrenmesi, Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir? Haşmet ve Galip, Candemir Ailesi'nden intikam almak için büyük bir hamle yapar. Kudret'in buna verdiği cevap, iki aile arasındaki düşmanlığı daha da büyütecektir. Zeyno, Rüzgar ve Nisan'ın gittiği partide gelişen olaylar ise içinden çıkılmaz bir hal alırken, Nadire ve Nihat'ın bu olaya dahil olması, olayların seyrini bambaşka bir noktaya taşır.

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MARİA İLE MUSTAFA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maria ile Mustafa 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MARİA İLE MUSTAFA 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp spazmı geçiren Kudret, herkesi çok korkutur. Bu durumu kullanarak Maria ile Mustafa'yı konağa gelmeleri için ikna etmeye çalışır. Maria'ya duyduğu nefret yüzünden iyice kontrolünü kaybeden Gonca öfkesini konağın çalışanlarından çıkarır. Babasının, karısı ve kızının önünde kendisini sürekli azarlamasına artık katlanamayan Şahin, Kudret'e beklenmedik sert bir tepki göster. Candemir Konağı'nda olanları duyan Haşmet Yalçınoğlu büyük bir öfkeyle harekete geçer.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜM İZLE..

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCU KADROSU

Jessica May : Maria

Hilmi Cem İntepe : Mustafa

Tamer Levent : Kudret

Haki Biçici : Şahin

Ezgi Çelik : Nadire