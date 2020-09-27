Maria İle Mustafa 4. bölüm izle! Maria İle Mustafa yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria İle Mustafa dizisi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında başlayan Maria İle Mustafa dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Maria İle Mustafa dizisi oyuncuları kimler? Maria İle Mustafa konusu ne merak edildi. Maria İle Mustafa 4. bölüm izle! Maria İle Mustafa 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Galip'in ateşlediği silah ortalığı karıştırır. Mustafa'nın Gonca'dan ayrılmamasını isteyen Kudret, Maria'yı kovar. Karnında Mustafa'nın bebeğini taşıyan Maria, aşkıyla gururu arasında ne yapacağını bilemez! Reyhan'ın söyledikleri onu bir karar vermeye zorlar. Nadire, intikam hırsı ve öfkesi nedeniyle olanlardan büyük bir suçluluk duyar. Maria, hayatını en zor kararını vermeye çalışırken, aşkı uğruna bütün dünyayı karşısına alan Mustafa'nın Maria'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İkisi de kendilerini bekleyen çok büyük tehlikeden habersizdirler!

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken bir bebekleri olacağını öğrenen Mustafa, mutlu olmaları için zor bir karar verir. Feriha gizlice öğrendiği bu kararı Kudret'e yetiştirir. Mustafa'nın verdiği kararı öğrenen Kudret, Maria'yı da alıp konağa yerleşmesini önerir. Nadire ile Nihat, bu defa Nisan ve Rüzgar yüzünden karşı karşıya gelmek zorunda kalırlar! Diğer yandan Gonca, Maria ile Mustafa'yı öldürmeye çalışan Galip'le yüzleşir. Mustafa'nın Maria için kızını boşayacağını öğrenen Haşmet harekete geçer. Mustafa'nın verdiği önemli karar ortaya çıkınca, başta Gonca olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar!

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maria İle Mustafa yeni bölüm 20.00'de başladı.

MARİA İLE MUSTAFA 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

MARİA İLE MUSTAFA 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



MARİA İLE MUSTAFA YENİ SEZON 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maria İle Mustafa yeni sezon .. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Alpay Kemal Atalan/ Nihat

Cem Karakaya/Bekir

Hülya Gülşen Irmak/Feriha

Bulut Genç/Müjdat

Tuğba Tutuğ/Gonca

Mine Tüfekçioğlu/Zümrüt

Burak Berkay Akgül/ Rüzgar

Özlem Ulukan/ İclal

Hira Koyuncuoğlu/Nisan

Derin Deniz Görgülü/ Zeyno

Neyra Kayabaşı/Nazlı

Zeynep Gülmez/Reyhan

Haldun Boysan/Haşmet