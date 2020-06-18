Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir

Fenerbahçe'de teknik direktör transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz devi Manchester City'nin eski hocası Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, sarı laciverli kulüpten teklif aldıklarını doğruladı.

Birçok ülkeden teklif olduğunu belirten Martinez, "Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek. Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık" dedi.

"FENERBAHÇE ŞU AN TAKIMIN BAŞINA GEÇMESİNİ İSTEDİ"

Ünlü teknik adamın menajeri, "Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok" diye konuştu.

"TAKIMIN HEDEFLERİNİ İNCELİYOR"

Pelegrini'nin proje bazlı çalıştığını vurgulayan Martinez, "Pellegrini başına geçeceği kulüp ile ilgili birçok şeyi değerlendirecek. Proje bazlı çalışan bir teknik adam ve bir kulüp teklif yaptığında, gerçekten ne yapmak istediklerini söylemek istiyor. Takımın hedeflerini ve birçok şeyi inceliyor. Bu kolay bir iş değil. Avrupa'ya gelebildiğinde, oturacağız ve analiz edeceğiz her şeyi. Pellegrini, 28 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takımdan sözleşmesi feshedilerek gönderildi, o da West Ham oldu. Takımın durumu iyi değildi ve beklenen oldu, yollar ayrıldı. Futbolda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY İLE LİG ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİ

Son olarak West Ham United'ın başında yer alan Şilili teknik adam Manuel Pellegrini, 2013-2016 yılları arasında Manchester City'i çalıştırmış ve İngiliz deviyle Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.