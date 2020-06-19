Manuel Pellegrini kimdir? Manuel Pellegrini hayatı ve biyografisi!

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MANUEL PELLEGRİNİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Eylül 1953 Kaç yaşında: 66 yaşında Nereli: Santiago, Şili Boy: 1,84 m

Manuel PellegriniŞilili eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolcu olarak kariyerinin tamamını ülkesi takımlarından Universidad de Chile kulübünde geçirmiş, takımına 13 sezon boyunca hizmet etmiştir.

MANUEL PELLEGRİNİ ŞİLİ TAKIMLARI KARİYERİ

Şili'de "el ingeniero" (mühendis) lakabıyla tanınan Pellegrini, teknik adamlık kariyerine 1987-88 sezonu devam ederken ülkenin en popüler takımlarından biri olmasına rağmen o sene isteneni veremeyen ekibi Universidad de Chile takımında başladı. Palestino ve O`Higgins takımlarını yönettikten sonra Şili'nin en büyük takımlarından biri olan Universidad Catolica'nın başına geçti. Alberto Acosta ve Nestor Gorosito gibi kaliteli futbolculardan kurulu bir ekip olan takımını 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında ancak 2.'liğe taşıyabildi.

MANUEL PELLEGRİNİ VİLLARREAL KARİYERİ

Pellegrini, 1 Temmuz 2004 yılında La Liga ekiplerinden Villarreal CF ile sözleşme imzaladı. Takımıyla ilk sezonunda ligde 3. olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edip, UEFA Kupası'nda da çeyrek finale kaldılar. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettikleri 2006-06 sezonunda ise büyük bir başarı gösterip yarı finale kadar yükseldiler ancak yarı finalde Arsenal FC'ye elendiler. Sonraki sezonlarda da takımını ligde 5. ve 2. yapan Pellegrini yakalanan çıkış ve istikrarın geçici olmadığını da ispatlamış oldu.

Sarı Denizaltı'nın tarihinde önemli bir yer edinen Şili'li teknik adam, istatistiklere göre de son 25 yılda İspanya'da başarılı olmuş Güney Amerika'lı teknik patronlar arasında Vanderlei Luxemburgo'nun ardından en başarılı 2. hoca konumunda.

2007 sezonu sonunda Villarreal tarafından kendisine 2011 yılına kadar sözleşme uzatma teklifi iletildi. Buna rağmen 2008-09 sezonu sonunda Villarreal yöneticisi José Manuel Llaneza, Pellegrini'nin gelecek sezon takımda devam edemeyebileceğini ve Real Madrid takımının Şili'li hocayı almak istiyorsa sözleşme fesih bedeli olarak 4m € ödemek zorunda olduğunu belirtti.

MANUEL PELLEGRİNİ REAL MADRİD KARİYERİ

1 Haziran 2009'da Pellegrini resmen yeni Real Madrid teknik direktörü olarak basına tanıtıldı.Böylelikle Başkan Florentino Pérez'in ikinci döneminde birlikte çalışacağı ilk hoca da Manuel Pellegrini olmuş oldu. Pellegrini imzasının ardından Kaká'nın transferi ile igili olarak "Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve yeniden dünyadaki en iyi takım olmak istiyorsak, dünyadaki en iyi oyunculara ihtiyacımız olacak." açıklamasını yapmıştır. Başarısız gecen sezonun ardından gorevine 27 Mayıs 2010 tarihinde son verilmistir.

MANUEL PELLEGRİNİ MALAGA KARİYERİ

Şilili teknik direktör, 2010 yılında Katarlı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani tarafından satın alınan Málaga CF'nin başına geçmiştir. 2012-13 sezonunda, tarihinde ilk kez Málaga'yı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkarmıştır. Buna rağmen, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamış ve 2013-14 sezonu öncesinde İngiliz takımı Manchester City'nin başına geçmiştir.

MANUEL PELLEGRİNİ MANCHESTER CİTY KARİYERİ

14 Haziran 2013'te Pellegrini, resmen yeni Manchester City teknik direktörü olarak açıklanmıştır.

MANUEL PELLEGRİNİ BAŞARILARI

• Interamericana Kupası: 1994

• Şili Kupası: 1995

Liga Deportiva Universitaria de Quito

• Ekvator Serie A: 1999

Club Atlético San Lorenzo de Almagro

• Kapanış Ligi: 2001

• Copa Mercosur: 2001

River Plate

• Kapanış Ligi: 2003

Villarreal

• UEFA Intertoto Kupası: 2004