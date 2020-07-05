Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Galatasaray - Trabzonspor maçında Sofiane Feghouli, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin 30. dakikasında Trabzonspor'da Manuel da Costa, kendi yarı sahasının ortasında Sofiane Feghouli'ye bir müdahalede bulundu ve hakem Cüneyt Çakır faulü çaldı, Da Costa'ya sarı kartı gösterdi. Ancak Feghouli, yerde kaldıktan sonra Da Costa'nın kalp bölgesine doğru sert bir müdahale yaptı ve Çakır, pozisyonu izlemek için VAR ekranına gitti.

DAHA ÖNCE DE TRABZONSPOR MAÇINDA ATILDI

Maçın hakemi, yaklaşık 1 dakika boyunca pozisyonu izledi ve Feghouli'nin hareketinin rakibine kasıtlı tekme atmak olduğuna karar vererek kırmızı kartını çıkardı.

Sofiane Feghouli, böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Cezayirli oyuncu, 3 yıl önce yine bir Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü.

SARACCHI DE CEZALI

Galatasaray'ın sol beki Marcelo Sarachhi, mücadelenin 18. dakikasında Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Uruguaylı oyuncu, 31. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü 21:00'da Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

NOT:Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.