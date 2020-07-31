Mantarlı risotto nasıl yapılır? Mantarlı Risotto tarifi

Mantarlı Risotto az malzemeli ve kolay yapılışı ile tercih sebebidir. Lezzetli bu tarif için gerekli malzemeler nelerdir? Kolay yapımı ve güzel sunumu ile Mantarlı Risotto.

MANTARLI RİSOTTO TARİFİ

Gerekli Malzemeler;

Yarım paket risotto pirinci,

Yarım paket kültür mantarı,

1 kuru soğan,

2 diş sarımsak,

1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı),

1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri,

600 ml tavuk suyu,

Tereyağı,

Tuz,

Karabiber

Yapılışı;

Tavuk suyunu kaynamaya bırakın.

Tereyağını eritin.

İnce ince doğranan sarımsak ve soğanı tereyağı ile kavurun

Karışıma ilave edilen pirinci sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun.

Mantarları ekleyin

İsteğe bağlı olarak şarabı ilave edin

Kaynayan tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın

Servis için üzerine parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.

Fesleğen ve maydanoz ile de servis edebilirsiniz.