Mantar çorbası tarifi | Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Lezzetli sütlü mantar çorbası

Mantar çorbası çok faydalı ve lezzetli bir tariftir. 3 farklı yapımı ile sizlerin damak zevkine üç ayrı tarifi sunuyoruz. Mantar çorbası, kremalı mantar çorbası ve sütlü mantar çorbası haberimizin detaylarında.

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Sofranıza renk ve lezzet katacak olan mantar çorbası tarifi ile yemeğe nefis bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte mantar çorbası tarifi…

MANTAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gr kültür mantarı

500 ml süt

3 su bardağı su

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet bulyon

1 çay kaşığı karabiber

2 kaşık sirke

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

MANTAR ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mantarları soyup kaba alalım.

Ardından mantarları sudan geçirip yıkayalım.

Kaynamış suyu tencereye alıp üzerine yarım limon ve sirke ekleyelim.

Yıkanan mantarları kaynayan suya alalım.

Mantarlar yumuşayana kadar kaynatalım.

Mantarlar haşlanınca süzgece alalım ve mantarların soğumasını bekleyelim.

Bir tavada 2 kaşık tereyağı eritelim, mantarları tereyağının içine ekleyip kavuralım.

Çorbayı hazırlayacağımız tencereye 2 kaşık tereyağı ve 3 kaşık unu ekleyip kavuralım.

Kavurma işleminden sonra 500 ml sütü de ekleyip kaynatalım.

3 su bardağı suyu içerisine ekleyelim.

Biraz karıştırıp, fokurdamaya başlayan tencereye kavrulmuş mantarları ekleyelim.

Karabiber ve tuzu da ekleyelim.

Dilerseniz, 1 tane bulyon da ekleyebilirsiniz.

Çorbanın göz göz olana kadar pişmesini bekleyelim ve krema kıvamına gelmesini sağlayalım.

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Gerekli malzemeler

400 gram mantar

1-2 yemek kaşığı un

1 adet orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

200 ml sıvı krema

Tuz

Karabiber

1 tutam taze maydanoz

3.5 su bardağı oda sıcaklığında su

KREMALI MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mantarları güzelce yıkayarak başlayalım ve saplarını çıkarıp küp küp doğrayalım.

Sıvı yağ ve tereyağı tencereye koyup ince ince doğradığımız soğanı içerisine ekleyelim.

Pembeleşince, doğradığımız mantarları da ilave edelim ve suyunu salıp çekene kadar kavuralım.

Unu ekleyip 1 dakika daha kavuralım.

200 ml sıvı kremayı da ekleyelim ve orta hararetli ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirelim.

Altını kısıp 10 dakika kadar kaynatalım.

Ateşten almadan önce tuz ve karabiberi de ekleyelim.

İnce ince kıydığımız maydanozları da içerisine ekleyip bir taşım daha kaynatalım.

Afiyet olsun.

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Sütlü mantar çorbası tarifi ile mantar çorbasında krema kullanmanıza gerek kalmayacak. Tadı damağınızda kalacak olan sütlü mantar çorbası tarifini içmeye doyamayacaksınız. Mantar ve süt bit arada olur mu diyenler bu tarifi denemeden karar vermeyin. Birazdan vereceğimiz sütlü mantar çorbası tarifini şimdiden en popüler yemek listesi tariflerinize eklemenizi tavsiye ediyoruz. İşte içinizi ısıtacak sütlü mantar çorbası tarifi.

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket mantar (250gr)

1 adet havuç

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

6 su bardağı su

4 kaşık sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Dereotu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Adım: Öncelikle mantarları yıkayıp küçük küçük doğrayalım.

2. Adım: Havucu da rendeleyelim. 3 kaşık sıvı yağda kavuralım ve 2 su bardağı su koyup 5 dakika kadar pişirelim.

3. Adım: Diğer tarafta 2 yemek kaşığı unu, 1 yemek kaşığı sıvı yağda pembeleşene kadar kavuralım. Büyük bir tencereye kavrulmuş unu koyup üzerine 4 su bardağı su ve 2. 5 su bardağı süt koyup unu yumuşatalım.

4. Adım: Pişen havuç ve mantarları ekleyin karıştırarak pişirelim. Tuz ve karabiberi ekleyelim. Eğer çorba koyu olursa su veya süt ekleyebilirsiniz. Üzeri için tereyağını eritip toz biber ekleyerek çorbanın üzerine dökelim dereotu ile servis yapalım.