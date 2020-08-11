Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen Ağustos ayı meclis toplantısında Mansur Yavaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse arasında sert bir diyalog gerçekleşti. Köse'nin geçen ayki toplantıda yaşanan tartışmaları hatırlatmasına sinirlenen Yavaş, "Ağzını topla, düzgün konuş. Tahrik ediyorsun" ifadelerini kullandı.

"BAĞIRA BAĞIRA SESİM KISILDI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantıda, "Görüntüleri hep beraber izleyebiliriz. Bir komisyon kurun, dışarı çıkıp sizleri içeri sokmak için ben gerekeni yapacağım diye bağıra bağıra sesim kısıldı. Bunu burada herkes gördü. Ben geldim buraya oturdum bu sefer meclis üyelerinin bir kısmı ağır davranışlara başladı. Bunun üzerine sizin meclis üyeniz gelip el kol işaretleriyle 'Niye yapmıyorsunuz' falan tavrında konuştu. Yanında şahit de var görüntü de var. Onun üzerine ben oturdum sizlerin oturmasını bekliyorum. Bir şey olursa ben müsaade eder miyim Allah aşkına böyle bir şeye? Fakat siz geldiniz dediniz ki, 'Benim belediye meclis üyem bir şey mi söyledi?' Ben de söylediğim zaman 'Ben özür diliyorum onun adına' dediniz. Bunu unuttunuz mu?" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ MURAT KÖSE'YE SERT TEPKİ: AĞZINI TOPLA

Mansur Yavaş, konuşmasına devam edeceği sırada AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse araya girerek, geçen ayki toplantıda yaşanan tartışmaları hatırlattı. Bu duruma sinirlenen Yavaş, "Ağzını topla, düzgün konuş. Tahrik ediyorsun" diye konuştu. AK Partili Köse ise, "Bağıra çağıra bu iş olmaz" sözleriyle Yavaş'a tepki gösterdi.