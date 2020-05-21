Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor forması giyen Bilal Budak, Süper Lig devlerini transfer yarışına soktu. Beşiktaş'ın ilgilendiği 16 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi.

21.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:29

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak, transferin gözde isimlerinden biri oldu.

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BEŞİKTAŞ'TAN SONRA FENERBAHÇE DE DEVREDE

Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu için Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Manisaspor yönetimiyle görüşmelere başladığı ileri sürülürken, sezon sonunda Bilal'in iki ekipten birine imza atacağı kaydedildi.

Manisaspor'un altyapısından yetişip bu sezon başında profesyonelliğe imza atan Bilal Budak, siyah-beyazlı formayı 3. Lig'de 20 maçta terletti ve 2 gol attı.

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Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer edip geleceğe yatırım yapan Fenerbahçe, Bilal Budak'ın yanı sıra yine 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de temaslarını sürdürüyor.