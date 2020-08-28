Manisa'daki kaza, eşleri ayırdı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Evren (64) yaralandı, yanındaki eşi Şefika Evren (63) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hacıhıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Evren yönetimindeki 35 UJY 51 plakalı hafif ticari araç, Kiremitli-Hacıhıdır yolu Dağardı mevkiinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 13 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şefika Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Ali Evren ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Şefika Evren ise savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.