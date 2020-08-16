Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgında son günlerde yaşanan artışı durdurmak ve azalmasını sağlamak amacıyla kent genelinde bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, semt ve ilçe pazarlarına saat 17.30'dan sonra girmeleri, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere katılmaları kısıtlandı.

Tedbirler kapsamında, her türlü ticari iş yerlerinin yaya kaldırımlarına mal ve malzeme koyması da yasaklandı.

SERVİSLERDE KAMERA ZORUNLULUĞU

31 Ağustos'tan itibaren, personel ve okul servisi olarak kullanılan araçlarda, maske takma zorunluluğunu ihlal edenlerin tespit edilmesi için araçlara kamera takılmasına karar verilirken, kayıtların da en az 30 gün süreyle saklı tutulması zorunluluğu getirildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensiplerinden olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine istinaden, mesire ve piknik alanlarında, oturma yerleri arasındaki mesafenin en az 4 metre olacak şekilde ayarlanmasının sağlanmasına da oy birliğiyle karar verildi.

Öte yandan, kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı bildirildi.

SİİRT

Ek tedbir alınan kentlerden biri Siirt. Valilik, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına, düğün gibi toplu etkinliklere katılmasını yasakladı.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, artan vakalar üzerine 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

MALATYA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.

VAN

Van'da Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.

YALOVA

Koronavirüs vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı.

SİVAS

İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki Kovid-19 vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17: 00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.

KAYSERİ

Kayseri'de 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri kısıtlandı. Ayrıca düğün, piknik, alışveriş merkezi ve pazar gibi kalabalık yerlere girişleri de yasak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği de risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ek tedbirler aldı. Vatandaşlar, sabah 06.00 ve 10.00 ile akşamüzeri 16.00 ve 18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

DÜZCE

Düzce'de gelin ve damadın, birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılması Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yasaklandı.

BATMAN VE SİVAS

Batman ve Sivas'ta da 65 yaş ve üstü, sadece 10 ve 17 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

BARTIN

Bartın Valiliği ise düğünlerle ilgili önlem aldı. Gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışında 65 yaş üstü kişilerin nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılması yasaklandı.

BURSA

Bursa'da 65 yaş üsü kişiler için 08.00-10.00 ile 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkma kısıtlaması var. Gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere katılmak yasak.

AKSARAY VE ELAZIĞ

Ayrıca Aksaray'da düğünlere 2 saat, Elazığ'da da 3 saat sınırlama getirildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.