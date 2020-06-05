Mangal keyfi robotlara emanet;3 yılda 200 milyon TL'lik yatırım yapacak

Son 7 yılda 180 bin olan kesim kapasitesini 400 bine yükselten Gedik Piliç, yeni yatırımıyla ızgaralık tavukların hazırlanmasında robotları kullanmaya başladı. Robotlar ızgaralık parçaları bıçak kullanmadan basınçlı suyla hazırlıyor. Firma önümüzdeki 3 yıl içinde 200 milyon liralık yatırımla personel istihdamı ve üretici sayısında yüzde 20'lik artış hedefliyor.

"ROBOT TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE ÇOK SAĞLIKLI VE HIZLI ÜRETİM YAPIYORUZ"

Bıçakla çalışılması gereken işlerde robotların insanların yerini alarak kaza riskini ortadan kaldırdıklarını ifade eden Gedik Piliç'in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik," Robotlar sayesinde iş güvenliğini önemli ölçüde artırdık. Daha önce personelimizin bıçakla yaptığı tavuğu kemiğinden ayırma işlemini robotlar basınçlı suyla yaparak, çalışanlarımız bıçakla çalışmanın getirdiği riskten tamamıyla korumuş oluyor" dedi.

Fast Food zincirleri için yaptıkları üretimde, zincirlerin sattıkları ürünlerde her müşteriye aynı ürünü vermek için sabit ağırlıkta ürün talep ettiğinin altını çizen Osman Gedik, "Ürünleri el ile hazırladığınız zaman fire çok artıyor ve belli bir standarttı tutturmanız zor oluyor. Robotlar fireyi azaltıyor ve ürünün belli bir standartta olmasını sağlıyor. Ne istediğinizi; ağırlık, en, boy verilerini girdiğinizde, robotik makine hammaddeyi kendi tartıyor, ölçüyor ve su yardımı ile keserek bize son ürünü veriyor. Robot teknolojisi sayesinde dar alanlarda bile çok sağlıklı ve hızlı üretim yapılabiliyor" diye konuştu.

ROBOTLAR SAYESİNDE İŞ GÜVENLİĞİ ARTTI

8,5 kilometre piliç soğutma hattı bulunan firma, kullandığı teknoloji ile paketleme aşamasında da birçok ürünü el değmeden son ürüne çevirdiğini, evlerde de işi kolaylaştırmak için her parçanın aynı ağırlık ve boyutlarda olduğu ürünler yapmak için de yatırım yaptığına dikkat çekti. Paletleme işini de robotlar ile yapmaya başlayan firma siparişleri müdahale olmadan otomatik hazırladığını dile getirdi. Son teknoloji robotlar ile dakikada 50 koliyi palete dizerek, insan gücüyle ulaşılamayacak bir hızla çalıştıklarını ifade Osman Gedik şunları söyledi;" Paletlemede kullandığımız robotların Ar-Ge çalışmasını yerli bir teknoloji firmasıyla gerçekleştirdik. Parçaların yurt dışından gelmesine rağmen; birleştirme, montaj ve en önemlisi yazılım aşamalarını yerli AR-Ge firması başarıyla gerçekleştirdi. Bu teknolojiyi yerli bir firmayla gerçekleştirmeyi özellikle istedik. Aslında bizde diğer firmalar gibi hazır olarak tüm sistemi hiç uğraşmadan yurt dışından alabilirdik ama biz bunu tercih etmedik. İstedik ki kullanacağımız robot teknolojisi yerli olsun, bizden olsun. Paletlemede robotları kullanarak işçi sağlığına da katkıda bulunduk.Yüksek ağırlıklara sahip paletlerin çalışanlar için ortaya çıkardığı sakatlanma ve kaza riskini de sıfıra indirmiş olduk. Önümüzdeki süreçte de robotlar hem üretimde hem de sevkiyat sürecinde daha fazla yer alacak. Sevkiyat sürecinde hazırlanmış paletlerin robotlar ile araçlara kadar sevk edilmesi planlanıyor."

200 MİLYONLUK YATIRIM HEDEFİ

Son 7 yılda 180 bin olan kesim kapasitesini 400 bine yükselten Gedik Piliç'in aynı zaman diliminde 342 milyon lira olan cirosu, 1 milyar 357 milyon liraya ulaştı. Son 2 yılda yüzde 50 büyüyen firma, 2019 yılındaki 20 milyon dolarlık ihracatını önümüzdeki 3 yılda iki kat artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz 2 yılda 100 milyon liralık yatırım yapan firma, önümüzdeki 3 yıl içinde ise 200 milyon liralık yatırımla personel istihdamı ve üretici sayısında yüzde 20 oranında bir artış yaratmayı hedefliyor. Gedik Piliç, bulunduğu bölge olan Uşak'ın ekonomisine de ciddi katkılar sağladığını belirtiyor.

100 BİN KİŞİYE DOLAYLI İSTİHDAM

Tavuk üretim tesislerine sahip olan Gedik Piliç, kurucusu Halil Gedik tarafından 25-30 tavuk üretimiyle başladığı yolculukta manuel'den otomatik sisteme 1995 yılında geçti. 2003 yılında damızlık ve kuluçka faaliyetlerine başlayan firma, 2007 yılında da üretim tesislerini yem fabrikası ile tam entegre hale getirdi. Gedik Piliç, son olarak yaptığı yeni yatırım ile beraber en beğenilen ürünlerden olduğunu belirttiği ızgara tavuğu, robotlar ile el değmeden yüksek basınç teknolojisi ile tavuğu kemiğinden su ile ayırıyor. Gedik Piliç'in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, tesislerinde kullanılan robotlar ve gelecekte yapacağı yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Gedik, kullanılan robot teknolojisi ile maliyetleri düşürdüklerini ve kapasitelerini ciddi oranda artırdıklarına vurgu yaptı.

5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunu da yakın zamanda faaliyete geçiren Gedik Piliç, son 2 yılda döner üretim kapasitesini de 2 katına çıkardı. Firma, özellikle nugget, köfte gibi ürünlerin üretim kapasitesini de 3 yılda 5 kat artırdı. Sektöre 5 işçiyle giren firma, 2013 yılındaki 150 bin metre karelik alanda 45 bin metre karelik kapalı alan yatırımı ile beraber tüm entegrasyonda 2 bin 400 kişiye istihdam sağlıyor. Gedik Piliç, bugün 500 kümes yetiştiricisi, Türkiye genelindeki 50 bayi, üreticiler, dağıtıcılar, nakliyeciler ve onların aileleriyle 100 bin kişiye dolaylı istihdam sağladığını belirtiyor.