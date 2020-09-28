Manchester City, tarihi Leicester yenilgisi sonrası stoper Dias ile anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, dün gece konuk ettiği Leicester karşısında aldığı 5-2'lik ağır yenilgi sonrası defans hattına acil takviyede bulundu.

İngiliz ekibi, bir süredir görüştüğü Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı. City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola'nın, alınan yenilgi sonrası transfere yeşil ışık yakmasıyla İngiliz ekibi Dias'ı kadrosuna katmayı başardı.

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon avro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon euroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

15 AVRO KARŞILIĞINDA OTAMENDİ BENFİCA'YA

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.