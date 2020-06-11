Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti

Manchester City, Utrecht'in genç file bekçisi Mikki van Sas'ı transfer etti.

Hollanda ekibinin sportif direktörü Jordy Zuidam, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada Van Sas'ın transferi için Manchester City ile anlaştıklarını söylerken "Olağanüstü bir yetenek olan Mikki'nin akademimizden ayrılıyor olmasından dolayı üzgünüz. Fakat diğer yandan, oyuncu bu transferin gerçekleşmesini çok istedi ve onun Manchester City'ye gitmesi akademimizin başarısını gösteriyor. Mikki'ye İngiltere'de başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki file bekçisi Hollanda'nın gelecekteki bir numaralı kalecisi olma potansiyeline sahip görülüyor.

HAZİRAN AYINDAKİ TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Haziran ayı transfer dönemini boş geçmeyen City, daha önceki yıllarda da hala takımda bulunan Ilkay Gündoğan, Ederson ve Fernandinho'yu kadrosuna katmıştı.