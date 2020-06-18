Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti

Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Arsenal'i konuk etti.

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı City, Raheem Sterling'in 45+1'de, Kevin de Bruyne'nün 51. dakikada penaltıdan ve 90+2'de Philip Foden'in golleriyle 3-0 kazandı. Arsenal'de penaltıya sebebiyet veren defans oyuncusu David Luiz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 60 yapan Manchester ekibi, lider Liverpool ile farkı 22'ye indirdi. Arsenal ise 40 puanda kaldı.

GEORGE FLOYD ANILDI

Hem Manchester City'li hem de Arsenal'li futbolcular, Amerika'da polis tarafından öldürülen George Floyd'un anısına formalarının arkasında "Black Lives Matter" (Siyahi Yaşam Önemlidir) yazısıyla sahada yer aldı.