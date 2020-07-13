Man. United Southampton maçı ne zaman saat kaçta? Man. United Southampton maçı hangi kanalda? Man. United Southampton şifresiz mi?

Sporseverlerin merakla beklediği maçlardan biri Man. United Southampton maçına kısa bir süre kaldı. Lig yarışında önemli müsabakalardan biri olan Man. United Southampton hakkında Man. United Southampton maçı hangi kanalda? Man. United Southampton şifresiz mi? Man. United Southampton maçı ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtları merak ediliyor

13.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:31

Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Man. United Southampton maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Man. United Southampton maçı ne zaman saat kaçta? Man. United Southampton maçı hangi kanalda? Man. United Southampton şifresiz mi?

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MAN. UNİTED SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Man. United Southampton maçı:

13 Temmuz Pazartesi 22.00'de oynanacak.

MAN. UNİTED SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Man. United Southampton maçı S Sport, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

MAN. UNİTED SOUTHAMPTON ŞİFRESİZ Mİ?

Man. United Southamptonmaçı ücretli platform olan S Sport, S Sport Plus'tan yayınlanacak.