Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı

Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı. Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kışlada çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

POLİS, ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.