Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
İstanbul Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
01.07.2020 23:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:58
Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı. Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kışlada çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
POLİS, ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.