Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı

BTC Türk Yeni Malatyaspor'da bir futbolcunun ve bir personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.