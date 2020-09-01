Makarna sosu tarifi | Kıymalı makarna sosu nasıl yapılır? Makarna sosu çeşitleri, Alfredo sos, Pesto sos, Marinara sos, Bolonez sos

Makarna sosunu farklı versiyonlarda hazırlamak mümkündür. Orijinal bir makarna sosu için, lezzetli İtalyan usulü makarna sosu hazırlamak da oldukça kolaydır. Malzemelerine de artık her yerde kolayca ulaşılabilmekte.

MAKARNA SOSU TARİFİ

İtalyan tarifli pesto sos ile makarna hazırlayabilmeniz için harika bir alternatif ile karşınızdayız. Bu sosu 1 ay buzdolabında saklayıp istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

MAKARNA SOSU TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 demet taze fesleğen

1 diş sarımsak

1 paket dolmalık fıstık (20-25 adet)

3-4 çorba kaşığı eski kaşar / parmesan peyniri rendesi

Zeytinyağı

Makarna

MAKARNA SOSU TARİFİ YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı tavada hafif renk alana kadar kavuralım.

Sarımsak ve fesleğeni mutfak robotundan geçirdikten sonra dolmalık fıstığı ve peyniri de içerisine ekleyelim.

Zeytinyağını da ekledikten sonra hava geçirmeyen cam kavanoza koyabilirsiniz.

Buzdolabında 1 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Makarna sosu olan bu lezzetli sosu aynı zamanda kızarmış ekmek üstünde de tüketebilirsiniz ya da tostlarınıza sürebilirsiniz.

MAKARNA SOSU ÇEŞİTLERİ

Özünde aynı olsa da pek çok makarna çeşidi görebilirsiniz. Bunun sebebi, sosunda kaynaklanmaktadır. Birçok farklı sosla yapılan bu makarnaların hangisi ağız tadınıza daha uygun içindekiler sayesinde de öğrenebilirsiniz.

Alfredo sos

Pesto sos

Marinara sos

Bolonez sos

Balkabaklı alfredo sos

Limonlu sos

Carbonara sos

Mac&Cheese sosu

Kırmızı pesto sos

Beyaz pesto sos

Napoliten sos

Arrabbiata sos

4 peynirli sos

Yaz bolonezi

ALFREDO SOS TARİFİ

3 yemek kaşığı tereyağı

200 gr krema (paket krema)

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Yarım su bardağı makarnanın suyundan

Tereyağını geniş bir tava içerisinde eritelim. İçerisine 200 gram çiğ kremayı alalım, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan, tuz ve karabiberi de ekleyelim. Son olarak makarna suyundan yarım su bardağı ilave ededlim. Tüm malzemeler iyice harmanlandığı zaman sos hazır demektir.

PESTO SOS TARİFİ

4 diş sarımsak

1 demet fesleğen

Yarım çay bardağı çam fıstığı

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan

1/4 su bardağı zeytin yağı

Tuz, karabiber

Sarımsağı, mutfak robotu ile güzelce parçalayalım.

Fesleğinin yarım demetini mutfak robotu içerisine ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim.

Yarım çay bardağı çam fıstığını ekleyelim.

Bu malzemeler çok iyi karışmalı ve parçalanmalı.

Bu aşamadan sonra, geri kalan yarım demet fesleğeni, yarım su bardağı rendelenmiş parmesanı ve 1/4 su bardağı zeytinyağını ilave edelim.

Son olarak tuz ve karabiberi ekleyleim.

Homojen bir yapı alana kadar karıştıralım.

Afiyet olsun.

MARİNA SOS TARİFİ

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet ince doğranmış soğan

2 su bardağı domates rendesi

1 adet defne yaprağı

Karabiber

Kekik

Tuz

İsteğe göre fesleğen

1 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tava içerisinde kızdıralım.

1 adet ince ince doğranmış soğanı tereyağı içerisine ilave edelim ve kavuralım.

2 su bardağı domates püresini de tavaya alalım ve pişirmeye devam edelim.

1 adet defne yaprağını, karabiberi, kekiği ve tuzu da ilave edelim.

İsteğe göre 1 yemek kaşığı ince kıyılmış fesleğen de ekleyebilirsiniz.

Baharatların sosla özdeşleşmesi için sosu kısık ateşte 20 dakika kadar kaynamaya bırakalım.

Sosu servis etmeden önce defne yaprağını mutlaka çıkaralım.

BALKABAKLI ALFREDO SOS

100 gram tereyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı biberiye

3/4 su bardağı balkabağı püresi

Yarım su bardağı süt

Bir çimdik muskat rendesi

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan

Geniş bir tavanın içerisinde 100 gram tereyağını eritelim.

2 diş ince kıyılmış sarımsak ekleyerek kavuralım.

1 çay kaşığı biberiye ve 3/4 su bardağı balkabağı püresini ilave edelim.

Pişirmeye devam edelim ve tüm malzemeler karıştığında yarım su bardağı süt, bir tutam muskat rendesi ve yarım su bardağı parmesanı ilave edelim.

Dilediğiniz kadar karabiber ve tuz ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun!

KIYMALI MAKARNA SOSU

300 gram kıyma

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet defne yaprağı

Yarım çay bardağı sıcak su

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kıymalı makarna sosu nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsağı rendeleyelim.

Zeytinyağını tavada kızdırıp soğan ve sarımsakları yağda kavuralım.

Soğanlar hafifçe yumuşadığı kıymayı da ilave edelim ve suyunu salıp çekene kadar kavurmayı sürdürelim.

Defne yaprağı, salça, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip karıştıralım.

Haşladığınız makarnanın sıcak suyundan 1 bardak kadar azar azar ilave ederek sosun kıvamını dengeleyelim.

Defne yaprağını sostan çıkaralım.

Sosu makarna üzerine döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.