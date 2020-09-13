Fatih Terim'den Belhanda için ayrılık sinyali: 5 Ekim'e kadar her şey olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 9 yıl sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Terim, Arda'nın transferi konusunda ısrarcı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hem şifahen hem de yazılı olarak çok ısrar ettiğim bir oyuncuydu. Çok iyi oynadı bana göre. Çok istekli, çok mutluydu. Mutlu insanlar da iyi performans verirler. Arda'dan çok memnunum. Gol de yapabilirdi, golleri de attırabilirdi. 60. dakikalarda kendi bekinin çizgisine gelip top kazanma mücadelesini yapan Arda'yı görmek, onun futbolu ne kadar çok özlediğinin en önemli göstergesi. Arda bize çok faydalı olacak. Arda, orijinal bir Galatasaraylı. Kendi yuvasında. Çok mutluyum. Şimdi olağanüstü işler yapmıyor ama futbol oynamadığı süreyi düşününce iyi bir başlangıç yaptığı düşüncesindeyim. Daha da iyi olacak."

"BELHANDA GİDEBİLİR, BİLMİYORUZ"

Terim, takımdan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'nın kıymetli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Transfer döneminin sonuna kadar birçok şey olabileceğini anlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Belhanda gider, gitmez bilmiyoruz ama profesyonel hayatta her an her şey olabiliyor. Her kulüp de her şeye hazırlıklı olmalıdır. Belhanda bizim önemli ve kıymetli bir oyuncumuz. Havalimanında karşılamaları çok sevmiyorum ama hizmet etmiş futbolcuları en iyi şekilde yolcu etmeyi, ona sevgi göstermeyi, yaptığı hizmetin karşılığında saygı göstermeyi çok seviyorum. Bu ilişkiler çok önemli. Belhanda, şartlar ne olursa olsun iyi bir profesyonel oyuncu örneği gösteriyor. 5 Ekim'e kadar birçok şey olabilir. Kulüplerin ve oyuncuların kendi tasarrufları vardır. Oyuncularımı teknik manada anlamak ve hazırlamak zorundayım. Bu biz antrenörlerin işine benziyor. Her an gidecekmiş gibi bir küçük valiz vardır. Bir de uzun kalacakmış gibi büyük valiz vardır. Profesyonel hayat böyle."

Fatih Terim, Süper Lig'de sezona bir isim önerisinin sorulması üzerine, "Korona 2 olsun. Birincisini oynadık bu ikincisi. İşin esprisi bir tarafa, seyircisiz her kulüp için çok zor. Büyük kulüpler için daha da zor. Parasal yönü bir tarafa işin manevi yönü ve keyfini anlamış olur. İnşallah o günleri hep beraber görürüz. Ülkemiz sıkıntısız, en az zararla atlatır. Hepimizin sevinçleri ve üzüntüleri paylaştığı bir ortama tekrar kavuşuruz. İsim aklıma gelmiyor ama karar merci olan federasyonumuz en iyisini yapacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.