Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı

Geçtiğimiz sezon kalp ritminde rahatsızlık teşhisi konulan Daley Blind, Ajax ile Hertha Berlin arasında oynanan hazırlık maçının 79. dakikasında birden yere yığıldı. İzleyenleri korkutup yürekleri ağızlara getiren futbolcunun kalp pilinin bozulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

26.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:32

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax'ta forma giyen Daley Blind, maç esnasında kendini yere bıraktı ve izleyenleri korkuttu. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Ajax ile Hertha Berlin arasında oynanan hazırlık maçının 79. dakikasında bir anda yere yığıldı. Blind, yürekleri ağızlara getirirken maçın hakemi oyunu durdurdu ve sağlık çalışanları acil olarak sahaya girdi.

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"ŞU AN DAHA İYİ"

Maçın hemen ardından oyuncusunun durumu hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Daley Blind'in kalp pili bozulmuş. Hemen oyundan aldık, şu an daha iyi. Gerekli incelemeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE DE KORKUTMUŞTU

Blind, Ajax'ın 2019 yılında Valencia ile oynadığı maçta da benzer bir olay yaşamış ve Hollandalı futbolcuya ICD denilen kalp pili takılmıştı. Blind'e geçen sene kalp ritminde rahatsızlık teşhisi konulmuştu. Tecrübeli futbolcu, bu sene içinde tekrar sahalara dönmüş ve "Doktorlarım beni sahada tuttu, yeniden futbol oynayacağım için çok mutluyum" demişti.